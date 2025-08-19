「一緒に写真を撮ろうよ」などと声をかけ、帰宅途中の女子高校生にわいせつな行為をしたとして、大学生の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された湘南工科大学4年生の酒井孝斗容疑者は今年4月、神奈川県藤沢市の路上で、帰宅途中だった高校3年生の女子生徒の上半身を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。酒井容疑者は、女子高校生にナンパを装って「一緒に写真を撮ろうよ」と声をかけ、2人の写真を撮る