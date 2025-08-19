東京博善が「区民葬」を取りやめへ東京23区にある9つの火葬場のうち6つを経営する東京博善が、8月1日、「区民葬（火葬料が3万円割引になる制度）」を取りやめると発表した。'18年、同社の親会社である広済堂HDを、ラオックスの中興の祖として知られる羅怡文氏（ら・いぶん、62歳）が買収。以来、東京博善は火葬料の値上げに着手してきた。他県が約1万円のなか、東京博善は9万円。そのおかげか、広済堂の純利益は、'20年度の17億円