夏は暑さとジメジメした湿気によって食欲が落ちがち。そんなときでもサラサラと食べられるお茶漬けは、炭水化物、水分、塩分を一度に摂ることができるので、ぜひ取り入れたい食事のひとつです。そこで今回は、お茶の代わりに“だし”をごはんにかけて味わう「だし茶漬け」に注目。だしの旨味が加わる分、味わい深くてアレンジも豊富ですよ！だし茶漬けとは？お茶漬けというと、ごはんに煎茶や番茶、ほうじ茶などの日本茶をかけて食