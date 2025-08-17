お盆といえば、都心から人がいなくなる光景がおなじみでしたが、増加する外国人観光客の影響で、その状況は大きく様変わりしているようです。【写真を見る】お盆なのに混雑する都心多くの外国人観光客の姿日本のお盆が様変わり都心にも多くの外国人観光客13日、岐阜県郡上市では、夜通し踊り明かす伝統の「郡上おどり」が開催され、大勢の観光客らで賑わっていました。先祖の霊を迎えて供養する“お盆”。各地では、里帰りした