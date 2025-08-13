ヨーロッパ企業Arianespace（アリアンスペース）は日本時間2025年8月13日に「Ariane（アリアン）6」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた地球観測衛星は無事に軌道に投入されたことを、ArianespaceとESAが報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Ariane 6 (VA264)ロケット：Ariane 6 (Ariane 62)打ち上げ日時：日本時間 2025年8月13日9時37分発射場：ギアナ宇宙センター（フランス領ギ