中国東部の浙江省では夏休みの期間中、スポーツ消費市場で「フィットネス宅配」サービスという新たなトレンドが盛り上がっています。スマートフォンで予約すれば、専門のコーチが器材を持って顧客の自宅を訪れ、体力トレーニングや高校入試での体育の点数向上、体型の改善、ダイエットなど、個別化されたサービスを提供してくれます。浙江省海寧市の25歳の起業家である楊崢毅氏は「わが社が提供しているのは柔軟で機動的なプライベ