ニューストップ > 国内ニュース > マクドナルド、転売対策を発表も「利益を優先している」と批判の声 マクドナルド 時事ニュース 週刊女性PRIME マクドナルド、転売対策を発表も「利益を優先している」と批判の声 2025年8月9日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと マクドナルドが発表した転売対策について週刊女性PRIMEが伝えた 株式会社メルカリとの取り組みを伝えたが、ネット上では批判が殺到 「利益を優先している」「注意喚起だけでは意味がない」などの声があった 記事を読む おすすめ記事 実名告発「性被害に遭いました」広陵高校に“別の事案”が発覚、隠蔽体質を疑われる後手対応 2025年8月8日 17時0分 藤井七冠が羽生前会長の面前で「女流棋士新制度」に苦言 「棋力の担保は取れているのでしょうか」 2025年8月7日 5時50分 YOSHIKI、アニメ劇中曲を“パクり批判”も当事者からの連絡で“手のひら返し”お騒がせぶりに冷めた声 2025年8月8日 20時10分 「セットの方がいいのに（笑）」定食屋で“他人の注文にケチをつける”常連客が「二度と来なくなった」店側の神対応 2025年8月8日 15時52分 広陵高校の応援席に起きた“異変”「拒否反応があるはず」責任者が説明も、“晒されるリスク”を考慮か 2025年8月9日 8時0分