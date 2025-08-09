2025年のお盆期間初日となる8月9日は、高速道路の下り線の混雑のピークを迎え、全国各地で激しい渋滞が予測されています。混雑する時間をなるべく避けての移動を！2025年のお盆期間初日となる8月9日は、全国各地の主な高速道路で激しい渋滞が予測されています。下り線の混雑のピークとなり、予測が40kmを超える区間も。NEXCO各社が発表している情報のうち、おおむね20km以上の激しい渋滞の発生が見込まれている区間は次のとおり