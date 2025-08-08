クリスマスシーズンに華を添える、とっておきのスイーツが登場♪ロイヤルパークホテル（東京・日本橋）で開催された「2025年度クリスマススイーツコンテスト」では、全16作品の中から選ばれた入賞作4点が商品化され、10月1日（水）より1Fスイーツ＆ベーカリー「粋」で予約受付をスタートします。見た目も味わいもこだわり抜かれた逸品たちは、今年のホリデーシーズン