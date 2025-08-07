プロサッカー選手にとって、近年ますます重要になっているのが「アスリート能力」。テクニックやインスピレーションだけでなく、スピードやフィジカルがどれだけ優れているかという点が大きな評価の要素になっている。今回は『GMS』から「現在世界で最も“強い”サッカー選手ランキング」のトップ5をご紹介する。5位：アントニオ・リュディガー国籍：ドイツクラブ：レアル・マドリーレアル・マドリーの最終ラインで君臨するドイツ