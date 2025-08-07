◇パ・リーグ日本ハム0ー2西武（2025年8月7日エスコンF）日本ハムは西武に0−2で敗れ、連勝は4で止まった。先発の達孝太投手（21）は7回途中5安打無失点と試合をつくったものの、打線が2安打と沈黙した。新庄剛志監督（53）は7回まで1安打に抑えられた西武先発の今井達也投手（27）との対戦を熱望した。日本ハム打線は西武投手陣を前に、わずか2安打に終わった。西武先発の今井には7回1安打に封じ込められ、「立ってみた