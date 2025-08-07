ＪＭＤＣがマドを開けて急伸し、一時ストップ高の水準となる前営業日比７００円高の４６６２円に買われ、年初来高値を更新した。６日の取引終了後、２６年３月期第１四半期の連結決算を発表。売上高は前年同期比３２．５％増の１０７億２５００万円、最終利益は同３２．８％増の９億６６００万円となった。２ケタの増収増益で着地しており、ポジティブ視されたようだ。 ４～６月期は主力のヘルスビッグデータ部