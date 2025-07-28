¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Æ£°æÎ´¤µ¤ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦°æ¾åºé³Ú¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¡ÊËè½µÆüÍË¡¢Ãë12»þ55Ê¬¡Ë¡£8·î3Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Î²Ã³²¼Ô¤ÈÈï³²¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿É×ÉØ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸òÄÌ»ö¸Î¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿É×ÉØ»ö¸Î¤Ï2023Ç¯7·î22Æü¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¡¦Î¤¼Â¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂçÄÌ¤ê¤Ø¤Î¹çÎ®ÃÏÅÀ¤Ç°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿É×¡¦¾ºÂÁ¤µ¤ó¤Î¼Ö