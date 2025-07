Steamがプラットフォーム上で配布可能なゲームに関するあいまいなルールを追加し、このルールに抵触する大量のアダルトゲームを削除しました。これを受け、ゲームメディアからは批判の声が上がっており、日本のX(旧Twitter)でも「ゲーマー激怒」がトレンド入りする事態となっています。Steam Has Introduced Confusing New Rules On 'Adult Content'https://kotaku.com/steam-valve-adult-content-sex-games-online-safety-act-185