イングランド女子スーパーリーグのアーセナルカナダ女子代表ＦＷオリビア・スミス（２０）の獲得でリバプールと世界最高となる移籍金１００万ポンド（約１億９８００万円）で合意したと英紙「ガーディアン」など各メディアが報じた。スミスはセンターフォワードやウイングをこなせるストライカーで２０２４年７月にスポルティングから移籍金２０万ポンド（約３９６０万円）でリバプールに加入。昨季は２０試合で７ゴールをマ