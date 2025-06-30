2017Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×SISTAR½Ð¿È¤Î¥½¥æ¤¬¡¢ÆüËÜÎ¹¹ÔÃæ¤Ë¼õ¤±¤¿¾×·â¤ÎÈï³²ÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥¤¥ì¥°¤Ç¡È¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡É¥½¥æ6·î30Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÈºáÊ¬ÀÏÈÖÁÈ¡Ø¥Ò¥É¥¥¥ó¥¢¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤â¤¬Áø¶ø¤·ÆÀ¤ëÈÈºáÈï³²¤òÆÃ½¸¡£¤³¤ÎÊüÁ÷¤Ç¥½¥æ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ÆüËÜ¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ç¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿½ÐÍè»ö¤ò¸ì¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤­¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃËÀ­¤¬ÆÍÁ³¡¢»ä¤Î´é¤Î¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°