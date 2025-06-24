º£²ó¤Ï¡¢ÃÎ¿Í¤ÎB»Ò¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿´¶Æ°Åª¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¸ý²¼¼ê¤ÇÌµÆÜÃå¤ÊÉ×¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¸«¤»¤¿¡È¤¢¤ë¹ÔÆ°¡É¤ËB»Ò¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¿¼¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤¿É×¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£ µ­Ç°Æü¤ËÌµÈ¿±þ¤ÊÉ× »ä¤ÈÉ×¤Ï·ëº§¤·¤Æ12Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É×¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÌµ¸ý¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤¢¤Þ¤êÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£ÃÂÀ¸Æü¤äµ­Ç°Æü¤â¤Û¤È¤ó¤É¥¹¥ëー¤Ç¡¢»ä¤¬¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤±¤Ð