¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ð¥í³°Áê¤Ï22Æü¡¢ÊÆ·³¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀß¹¶·â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö·üÇ°¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥·ã²½¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á´Ø·¸³Æ¹ñ¤Ë¼«À©¤òµá¤á¤¿¡£