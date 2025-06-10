¤½¤ê¤ã¥Û¥ó¥È¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¸µ²£¹ËÇòË² 1²¯±ß¡ÈÂà¿¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤Î¼ÂÂÖ¡ÄÄ¶¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÀµÒÂç½¸·ë¡¢»¥Â«ÍðÉñ¤Î¥Ü¥íÌÙ¤±ºò9Æü¡¢ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸µ²£¹ËÇòË²¡Ê40¡Ë¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¤³¦ÁêËÐ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡×¤ÎÂç²ñ¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£À¤³¦Ãæ¤«¤éÁª¼ê¤ò½¸¤á¡¢³¬µéÀ©¤Ç»î¹ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÁêËÐ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡ÖSUMO¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢