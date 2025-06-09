´Ú¹ñ¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTS¤¬6·î¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Ê¼Ìò¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10Æü¤Ë¤ÏRM¡Ê30¡Ë¡¢V¡Ê29¡Ë¡¢11Æü¤Ë¤Ï¥¸¥ç¥ó¥°¥°¡Ê30¡Ë¤È¥¸¥ß¥ó¡Ê29¡Ë¡¢21Æü¤Ë¤Ï¥·¥å¥¬¡Ê32¡Ë¤¬½üÂâ¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï7Æü¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö¸½¾ì¤Ø¤Î¤´Ë¬Ìä¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦Ãí°Õ´­µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏBTS¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤¬ºÆ³«¤¹¤ëÆü¤Ë´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñÂç¼ê·ÝÇ½¥×¥í¡ÖHYBE¡×¤ÇÆâÊ¶¡ÄÂè1Ëë¤Ï