裸を恥ずかしいとは思わず 江戸時代の人々が謳歌した混浴パラダイスJapaaan

裸を恥ずかしいとは思わず 江戸時代の人々が謳歌した混浴パラダイス

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 江戸時代は現代のように裸が恥ずかしいという観念があまりなかったと筆者
  • 銭湯は基本的に混浴が普通で、何度か禁止されるも混浴の風習は残ったままに
  • ペリーの「日本遠征記」によると、当時の日本人は「淫蕩な人民」だったそう
記事を読む

おすすめ記事

  • そんなことあるっ？？ついうっかり…江戸時代、予想外すぎる方法で切腹してしまった武士・松平忠章の恥辱
    そんなことあるっ？？ついうっかり…江戸時代、予想外すぎる方法で切腹してしまった武士・松平忠章の恥辱 2025年6月3日 11時2分
  • 東国原英夫氏
    元宮崎県知事東国原氏、長嶋氏死去に「私のメガネの掛け方は長嶋さんのおかげ」 2025年6月3日 11時47分
  • 早慶戦は現在も六大学野球の華だ。2025年6月1日、神宮球場で行われた春季リーグ戦・早大vs慶大の一場面。満塁本塁打を放ち、祝福される早大の前田健伸選手　Photo:JIJI
    「最後の早慶戦」はなぜ実現したのか？軍部に睨まれた早稲田大学で起きていた土壇場の駆け引き【東京六大学野球連盟発足100年】 2025年6月4日 8時0分
  • スポニチ
    広島OBで日米通算2097安打のソリアーノ氏がマツダスタジアムを電撃訪問　黒田アドバイザーらと談笑 2025年6月6日 16時59分
  • 渡辺謙（2025年6月撮影）
    渡辺謙「もうやりたくない」役を率直告白「ちゃんと調べてからお受けしようと」 2025年6月8日 6時1分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. Switch2 転売失敗が話題「アホ」
    2. 2. 夫婦死亡事件 知人が語った予兆
    3. 3. 収益90万円...YouTuberが解散へ
    4. 4. 中居正広氏の仲間ら 続々離脱か
    5. 5. 浜田がAD殴打&罵倒 GACKTが告発
    6. 6. メルカリCM出演 千葉雄大に批判
    7. 7. 嘘ちゃうって 粗品が貯金額告白
    8. 8. 中居氏の別の被害者? 重大証言か
    9. 9. なぜ隠す? 元フジアナに賛否の声
    10. 10. 巨額赤字の日産 起死回生の一手
    1. 11. 小島瑠璃子の「宣言」に応援続々
    2. 12. 元超人気アイドル 衝撃偏食ぶり
    3. 13. 石破氏「群馬と聞くと怖い」釈明
    4. 14. 堀江氏 採用面接で重要視する点
    5. 15. 小島瑠璃子 今後の活動に回答
    6. 16. 堀江氏「転売ヤー批判やめて」
    7. 17. 林道に止められた車に4人の遺体
    8. 18. 大型犬と1歳女の子の優しい世界
    9. 19. 煽り運転の男性→後日衝撃の逮捕
    10. 20. 本当にごめんね…母が電話で嗚咽
    1. 1. 夫婦死亡事件 知人が語った予兆
    2. 2. 石破氏「群馬と聞くと怖い」釈明
    3. 3. 林道に止められた車に4人の遺体
    4. 4. 妻が提案 私の友達と性交渉して
    5. 5. モバイル注文 イライラ派の声
    6. 6. 半裸遺体発見 ベッドでうつ伏せ
    7. 7. 僕はゲイ 息子の告白に父涙&謝罪
    8. 8. 店を壊すつもりで車突っ込む
    9. 9. 八田容疑者の親族 10秒黙り一言
    10. 10. 60代登山男性 クマに襲われ重傷
    1. 11. 寝台でパンツ1丁に 駅から丸見え
    2. 12. フジ 編成幹部の暴走に恐怖か
    3. 13. 70代男性 3億円相当の金塊を寄贈
    4. 14. 備蓄米が届かない…運転手不足か
    5. 15. ラーメン店で8人が食中毒 神戸
    6. 16. 死刑免れた者たちの獄死が常態化
    7. 17. 米の流通は…進次郎氏が爆弾発言
    8. 18. トヨタ役員の「髭剃りパワハラ」
    9. 19. 高学歴な大人がADHD…兆候あった
    10. 20. 「群馬は怖そう」石破首相に苦言
    1. 1. 本当にごめんね…母が電話で嗚咽
    2. 2. 4人家族 限界集落に移住した理由
    3. 3. 同期キラキラすぎ 3日で退職決意
    4. 4. 金を要求する父 使い道に娘激怒
    5. 5. 出産後「危険」と判定 感情爆発
    6. 6. 愛子さま着たかりゆし 値段判明
    7. 7. 佳子さま 着回しの多さに警鐘
    8. 8. LINEのセキュリティ 落とし穴5選
    9. 9. 日本郵便 運送事業許可を取消へ
    10. 10. 関税交渉、国益を懸けた議論していると首相
    1. 11. 小泉農相が米輸入発言 社長訴え
    2. 12. 福岡厚労相ついに“白旗”…健康保険証の代わり「資格確認書」の一律送付「最後は自治体の判断に委ねる」
    3. 13. 政府、サイバー監督機関へ準備室　7月にも司令塔に「国家統括室」
    4. 14. 給付案、国民一律での支給想定　公明代表「平等に返し生活支援」
    5. 15. ブラを目視で確認 ブラック校則
    6. 16. 自民党が都議選公約、「所得倍増」に向け生活支援…生理痛や更年期障害の無料検診も盛り込む
    7. 17. 関税交渉、国益犠牲にしてまで急がずと首相
    8. 18. 自民、SNS対策本部を設置　参院選、偽情報拡散に対処
    9. 19. 森山氏、主食米輸入拡大に否定的　自民幹事長「外国頼らず」
    10. 20. 首相「群馬の女性強そう」　差別意識ないと釈明、前橋市で
    1. 1. 日本の女性著名人に口止め料か
    2. 2. キム・ダミ×ソン・ソックが奇想天外な異色バディに！連続殺人を追う新感覚サスペンス『ナインパズル』独占配信中
    3. 3. マリカで新登場「ウシ」が人気
    4. 4. 中国・貴州省の山に巨大な亀裂
    5. 5. マリオカート「200cc」の問題点
    6. 6. トランプ氏、AP排除の波紋
    7. 7. BTS メンバー4人が兵役終了へ
    8. 8. 箱にホチキス Switch2傷つき嘆き
    9. 9. マスク氏とは「終わった」と言及
    10. 10. 元徴用工 三菱重工に逆転敗訴
    1. 11. ウクライナ捕虜交換巡り波紋
    2. 12. 韓国ロードガール美貌に驚きの声
    3. 13. 中国 コンテナ船建造の「逆襲」
    4. 14. コナン最強モブに注目集まる
    5. 15. 中国で高レベル養豚場に不満の声
    6. 16. ハルキウに24時間空爆の恐怖
    7. 17. カナダ首相 G7主要議題を発表
    8. 18. 日本の山道で驚いた中国人
    9. 19. ロシア ウ第ニの都市へ攻撃
    10. 20. 台湾「中正路」改称巡り波紋
    1. 1. 巨額赤字の日産 起死回生の一手
    2. 2. 77歳母が号泣 非情な息子の一言
    3. 3. 万博再訪 ポイ活の熱すぎる恩恵
    4. 4. 日本人作家の小説 海外で大人気
    5. 5. 天一の大量閉店「離脱」が原因?
    6. 6. モームリに敗北 衰退理由明かす
    7. 7. 3280円のCoCo壱品 厨房ザワつく
    8. 8. 入社したら週6勤務…男性絶望
    9. 9. 「4万円vs.4000円の扇風機」違い
    10. 10. 「ルンバ」が「存続の危機」の訳
    1. 11. スマホ「入力」がはかどる裏ワザ
    2. 12. Switch2 転売対策に唯一の誤算か
    3. 13. 賃金激減も 小さな仕事を楽しむ
    4. 14. iPhoneにマイナカード 徹底解説
    5. 15. 高額医療費制度見直し案の問題点
    6. 16. 「猫ロボット」が支持される理由
    7. 17. 車に情熱 改造費だけで700万円も
    8. 18. 小泉氏「聖域」に口先介入強める
    9. 19. 妻の通帳2度見 見たことない金額
    10. 20. いきステのキッズメニューに衝撃
    1. 1. 大富豪の人間狩りという現実
    2. 2. 格安大画面「VAIO」をレビュー
    3. 3. 600年前は輝き続けた新星か
    4. 4. 日本のAmazonで2018年上半期に一番売れたモノ各カテゴリー別全まとめリスト
    5. 5. iPhoneにマイナカード機能搭載へ
    6. 6. 便利な「小型冷凍庫」無印で購入
    7. 7. 簡単に使えるタイヤ空気入れ紹介
    8. 8. 仏からアクセス遮断も VPN登録増
    9. 9. iPhoneの電池 寿命を縮める行動
    10. 10. Switch2 発売日に重要アプデか
    1. 11. ソニー、2017映像制作機器 新商品内見会を開催。インスタントHDRワークフローや各種新製品のデモを公開
    2. 12. ソニー、「2018映像制作機器 新製品内見会」を開催。4K/8K、HDRだけでなく、AI、IPなどの将来を見据えた展示
    3. 13. 冷凍室の使い方に注目！ 8年ぶりにフルモデルチェンジしたパナソニックの冷蔵庫「コンパクトBIGシリーズ HYタイプ」をチェック
    4. 14. 米航空会社 1人客に高い運賃請求
    5. 15. 徹底検証・高画素デジタル時代のレンズ : 柔らかいボケ味を生み出す「富士フイルム フジノンレンズ XF56mmF1.2 R APD」を徹底検証する
    6. 16. [Report Now!]NHK技研公開2018〜NHK技研3か年計画を策定
    7. 17. iPhone・iPad向け「iOS 12」が登場、自分の顔でアニ文字を作る「Memoji」やARKit 2が登場
    8. 18. 1本のボルトから精巧なミニナイフを作り出すムービーが公開中
    9. 19. AnthropicがAIモデルの思考内容を可視化できるオープンソースツール「circuit-tracer」を公開
    10. 20. 通販で買ったポータブルHDDが重りの入った偽物であることが判明も返金を拒否されてしまう
    1. 1. 73キロ超遅球が死球に 球場騒然
    2. 2. 大谷の「脱がない」秘密と矜持
    3. 3. あと1年 元白鵬の心が折れた瞬間
    4. 4. 長友佑都 豪州戦失点に危機感
    5. 5. 元なでしこ司令塔が姿消したワケ
    6. 6. 森保Jvs豪代表「不相応な敗北」
    7. 7. 近本光司 球団最速1000安打到達
    8. 8. 宮城の打席で後藤光尊氏の応援歌
    9. 9. 打球直撃 キケヘルメットに注目
    10. 10. 巨人「10・8決戦」舞台裏明かす
    1. 11. ド軍 戦力外投手と異例の再契約
    2. 12. 町野が高騰「クラブ史上最高額」
    3. 13. 山崎福也 パ記録5年連続安打
    4. 14. DAZNが森保J中継 不幸中の幸いか
    5. 15. ベッカム氏にナイトの爵位授与へ
    6. 16. Switch2落選の昌磨 思わぬ行動
    7. 17. 鈴木彩艶 日本初のプレミアGKに?
    8. 18. 2025年の「バロンドール」は誰か
    9. 19. ド軍戦始球式の女優 注目集まる
    10. 20. 今季優勝も…トッテナム監督解任
    1. 1. 収益90万円...YouTuberが解散へ
    2. 2. 中居正広氏の仲間ら 続々離脱か
    3. 3. 浜田がAD殴打&罵倒 GACKTが告発
    4. 4. メルカリCM出演 千葉雄大に批判
    5. 5. 嘘ちゃうって 粗品が貯金額告白
    6. 6. 中居氏の別の被害者? 重大証言か
    7. 7. 元超人気アイドル 衝撃偏食ぶり
    8. 8. 小島瑠璃子の「宣言」に応援続々
    9. 9. 堀江氏 採用面接で重要視する点
    10. 10. 小島瑠璃子 今後の活動に回答
    1. 11. 堀江氏「転売ヤー批判やめて」
    2. 12. 0日婚のヒカル まさかの宣言
    3. 13. 叶姉妹 過去に共演NG宣告の過去
    4. 14. こっちのけんと　兄・菅田将暉との二人暮らしは大学時代「お世話をしたかった」ブレーク中の兄は「家で会わないぐらい」多忙
    5. 15. 姿を消すか 芽郁のXデーに注目
    6. 16. 開き直り転身? 江田亮に賛否の声
    7. 17. Switch2転売 堀江氏が持論披露
    8. 18. 峯岸みなみ「夫婦の営み」に悩み
    9. 19. 港前社長ら提訴「茶番の可能性」
    10. 20. 紫耀の広告 新ビジュに違和感も
    1. 1. 12星座別 6月の「運勢」は?
    2. 2. キジネコ様の厳しいツッコミ漫画
    3. 3. 夏に映える ZARAの爽やかシャツ
    4. 4. ワークマン 980円Tシャツが便利
    5. 5. ダイソーのサンリオグッズが素敵
    6. 6. ラブホ従業員が驚いた客の行動
    7. 7. 男性が食いつく「女子の特技」
    8. 8. ユニクロ高見えパンツ お手本に
    9. 9. 勘違いママ友が赤っ恥体験
    10. 10. 巨大スティッチがコストコ満喫
    1. 11. 「飯炊き女」に下した怒りの鉄槌
    2. 12. ユニクロ 本当に使えるトップス
    3. 13. 韓国語「?? ??」は何?
    4. 14. 7畳1Rに靴200足 狂気の部屋解説
    5. 15. コストコの「爆量フード」4品
    6. 16. 3COINSで買える「カー用品」4選
    7. 17. 買い物する客 横柄な態度の客
    8. 18. 「生理一度もない」衝撃作に注目
    9. 19. オナラ止まらぬ IBSの症状に悩み
    10. 20. 非常食を巡る夫の困惑行動
    x