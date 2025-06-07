皆さん、初めてできたママ友はどんな方ですか？このお話は、作者・みぃ子😇ときどきためになる絵日記(@miico_no_kurashi)さんの体験談を元に、初めてのこども園で出会った、強烈なママ友について描いています。ママ友・メダ子のクセの強さを目の当たりにする主人公・のんちゃんママさん。ある日、園の駐車場高級車が停まっていて…。『とにかく目立ちたいママ友が怖い。』第34話をごらんください。 ©miico_no_