日韓議員連盟の菅義偉会長が「李在明（イ・ジェミョン）大統領に就任を祝うメッセージを送った」と話した。５日、ＮＨＫによると、菅氏はこの日、国会で開かれた議員連盟会議で「日本と韓国は互いに国際社会の様々な課題にパートナーとして協力すべき重要な隣国」と伝えた。韓日および韓米日重要性を強調した菅氏は「隣国であるがゆえに、難しい問題も存在する」としつつ「国交正常化６０周年を迎えようとする本年、日韓関係が安定