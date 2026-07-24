全国のスーパーなどで販売された豚肉と、輸入牛肉の価格が2003年の調査開始以降、最高値を更新しました。食卓に並ぶ身近な食材にも、値上げの波が迫っています。■食卓に欠かせないお肉も価格高騰24日、横浜市の「スーパーセルシオ和田町店」には、夕食どきを前に買い物客の姿がありました。買い物客「（Q：きょうは何作る？）野菜肉炒め。（Q：肉の値段どう？）高いです」都内の別のスーパー「コモディイイダ町屋店（荒川区）」に