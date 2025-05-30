「うおおおお〜自宅からの最短撮影距離約200メートル街中の用水路でカワセミちゃんを激写しました」【写真】一眼レフカメラで撮影したカワセミ…美しい！カワセミは美しいコバルトブルーの羽毛が宝石にもたとえられる水辺の野鳥です。この小鳥が街中の用水路でたたずむ様子をとらえた写真が「X」で大きく注目されました。撮影者は「かつきしょうへい」（@shoheikatsuki）さん（以下、かつきさん）といい福岡在住で10年以上のキ