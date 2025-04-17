【フジコーズ写真集「フォーエヴァーフジコーズ！」】 4月15日 発売 価格：1,650円 【拡大画像へ】 集英社は、女子大生ユニット・フジコーズのデジタル写真集「フォーエバーフジコーズ！」を4月15日に発売した。価格は1,650円。 フジコーズは3月に終了したフジテレビ系のTV番組「オールナイトフジコ」から誕生し