¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õ¼¹»ö ¡¾´ó½É³Ø¹»ÊÔ¡¾¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ¡Ù¤¬¡¢4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢TOKYO MX¤Û¤«¤ÇÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£ÉñÂæ¤¬¥É¥¤¥Ä¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥É¥¤¥Ä¸ì¤ÇÃý¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ß¥«¥¨¥ê¥¹Ìò¤Î¾®ÌîÂçÊå¤È¥ô¥©¥ë¥Õ¥é¥àÌò¤Î¾®ÎÓ¿Æ¹°¤Ï¡¢¤¢¤ëÀ¼Í¥¤Î¥É¥¤¥Ä¸ì´Æ½¤¤¬¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¡¢À¼¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áM¡¥TOKU¡¿¼Ì¿¿¡á¾åÌîÎ±²Ã¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õ¥¹¡¼¥Ä¤¬Ä¶»÷¹ç¤¦¡ª¡È¼¹»ö¡É¤ò±é¤¸¤ë¾®