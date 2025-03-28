アメリカのオープンAIが発表したチャットGPTの新しい機能で、スタジオジブリなど有名アニメの作風に似た画像を作り、SNSへ投稿する動きが相次いでいて、著作権を巡る問題が指摘されています。アメリカのオープンAIは25日、チャットGPTで画像を生成することができる最新技術を発表しました。このサービスでは、画像をアップロードして作風を指示すると、似たタッチの画像を生成することができるということで、SNS上には、スタジオジ