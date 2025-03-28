3月28日放送の『ザ・共通テン』（フジテレビ系）に女優の広末涼子（44）が出演する。同番組は2時間の特番で『等身大の広末涼子を今夜解禁！私生活が謎な人の人生密着SP』と題され、広末の素顔に迫るものになるようだ。広末は‘23年6月にシェフの鳥羽周作氏（46）とのダブル不倫が報じられ、昨年2月には約26年間所属した事務所『フラーム』からの退所を発表。自身が代表を務める個人事務所『株式会社R.H』を設立していた。「不倫報