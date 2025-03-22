高齢ながらSNSで発信を続け、多くのフォロワーの共感を集めた91歳の女性。亡くなって8カ月、生前に日々の食卓を撮り続けた写真が1冊の本にまとめられました。大崎博子さん（2022年9月取材）：（Q.Twitterで大崎さん自身が得たものは？）一人でも多くの人に読んでいただけたら、すごくうれしい。当時89歳の大崎博子さん。SNSのフォロワー数が21万人を超え、人気の高齢者インフルエンサーです。大崎さんのツイート：お金もない学歴も