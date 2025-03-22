大統領執務室でトランプ大統領（左）の隣に立ち、発言するヘグセス国防長官/Carlos Barria/Reuters（ＣＮＮ）米政府効率化省（ＤＯＧＥ）を率いるイーロン・マスク氏が２１日、国防総省を訪問中、中国との戦争の可能性に備えた米軍の計画について説明を受けたとの報道が出ている。トランプ氏はこれに反論し、米軍の対中戦争計画は「誰にも」見せたくないと語った。トランプ氏は大統領執務室で、「誰にも見せたくない。中国との潜在