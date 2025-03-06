村上信五、結婚相手は「業界の人は嫌」と明かす 結婚願望も赤裸々告白モデルプレス

村上信五、結婚相手は「業界の人は嫌」と明かす 結婚願望も赤裸々告白

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 5日の番組で、SUPER EIGHTの村上信五結婚願望について語った
  • 「どっちでもいい」と回答し、「業界の人は嫌です」とコメント
  • 「個人のことやのにお互いの事務所がって、なんやそれって思う」と話した
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