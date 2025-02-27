スポニチスポニチアネックス

NPB オンラインカジノ、新たに計7球団14人の利用発覚

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • オリックス・山岡泰輔のオンラインカジノ利用が発覚した件
  • NPBは27日、新たに計7球団の14人が利用していたと発表した
  • いずれも刑法の単純賭博罪の公訴時効(3年)にかからない案件だという
記事を読む

おすすめ記事

  • C大阪の中島元彦【写真：徳原隆元】
    葛藤の末に移籍決断…開幕戦“恩返し弾”でこらえた涙「お父さん、お母さんのような温かみ」【コラム】 2025年2月21日 11時10分
  • オリックス・山岡泰輔【写真：栗木一考】
    オリ山岡は「違法だと思っていなかった」　NPBが緊急声明、全12球団に異例の利用者申し出要請 2025年2月21日 21時58分
  • 「ジークアクス」をネタバレありで語る！ 「邦画プレゼン女子高生 邦キチ！ 映子さん」Season13-6本目がコミックオギャー!! で公開【最新話】
    「ジークアクス」をネタバレありで語る！ 「邦画プレゼン女子高生 邦キチ！ 映子さん」Season13-6本目がコミックオギャー!! で公開【最新話】 2025年2月21日 13時50分
  • 　選手交代を告げる藤川監督（撮影・飯室逸平）
    阪神・藤川監督　デュプランティエ「非常に良く映りました」オープン戦初勝利「最後まで応援してくださってね」【一問一答】 2025年2月24日 5時1分
  • 織田裕二、トップアスリートの授業に羨望の眼差し「めちゃくちゃうらやましい」
    織田裕二、トップアスリートの授業に羨望の眼差し「めちゃくちゃうらやましい」 2025年2月25日 16時19分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 別荘での写真削除…大谷夫妻不穏
    2. 2. 楽天モバ不正侵入 中高生3人逮捕
    3. 3. 芸能界の上納「何回か見てます」
    4. 4. 何があった アイドル急逝に絶句
    5. 5. 中村芝翫が愛人と破局 独占告白
    6. 6. 義娘との関係は…百恵さんの現在
    7. 7. 東京の「18禁新名所」衝撃の光景
    8. 8. 中居氏 遅かれ早かれ消えていた?
    9. 9. コウモリ食べて1カ月で53人死亡
    10. 10. 日枝久氏が委員辞任 現在入院中
    1. 11. 谷原 とてもショックな情報知る
    2. 12. 青学大ランナー驚きの「出演料」
    3. 13. 斉藤慎二 モザイク処理でTV出演
    4. 14. 10kg減 40代主婦の簡単習慣とは
    5. 15. トイレのために来店 住民に呆れ
    6. 16. 松田聖子 歯科医の夫が大出世か
    7. 17. 大谷の「睡眠妨害」に1億ドル
    8. 18. 「トロピカーナ」倒産寸前の危機
    9. 19. 高校無償化「教育格差が広がる」
    10. 20. 中居氏 金スマに最後の差し入れ?
    1. 1. 楽天モバ不正侵入 中高生3人逮捕
    2. 2. 青学大ランナー驚きの「出演料」
    3. 3. 元時津風親方を逮捕 違法駐車
    4. 4. 「多産DV」夫がとった衝撃の手段
    5. 5. 吉本 オンカジめぐり今後の対応
    6. 6. 行方不明の警視発見 死亡を確認
    7. 7. 女性客のコップに体液入れたか
    8. 8. タワマン夫婦殺傷「猟奇的犯行」
    9. 9. メルカリ コメ販売煽り文を削除
    10. 10. 高校授業料の無償化「結局増税」
    1. 11. 意識改めるべき 真麻の動画波紋
    2. 12. 石破首相の答弁に東京新聞が反撃
    3. 13. マー君「再生請負コーチ」に懸念
    4. 14. 17年前の未解決事件 74歳男逮捕
    5. 15. 田原俊彦 娘婿の高良健吾に言及
    6. 16. タイから帰国 女性がはしか感染
    7. 17. 都営バスが急ブレーキ 客流血も
    8. 18. 傷害容疑 28歳K-1王者を書類送検
    9. 19. 横浜の40代男性がはしかに感染
    10. 20. 賭け麻雀か 客含む16人を逮捕
    1. 1. 高校無償化「教育格差が広がる」
    2. 2. 雅子さま 19年私的旅行されぬ訳
    3. 3. 100人超と関係 16歳少女を利用か
    4. 4. 金子恵美氏 番組で維新を猛批判
    5. 5. サンリオ クロミ巡る訴訟で声明
    6. 6. 入籍し夫一変 信じられない一言
    7. 7. 冷凍することで美味しくなる食材
    8. 8. 陛下から悠仁さまへメッセージ
    9. 9. 金子恵美氏 田崎史郎氏に物申す
    10. 10. 愛子さま 一般参賀装いに絶賛も
    1. 11. 母が衰弱も見て見ぬふり 娘は涙
    2. 12. 暴露懲りた東谷氏を六本木で目撃
    3. 13. 橋下氏 斎藤知事の責任論で熱弁
    4. 14. 泉房穂氏「財務省解体」に言及
    5. 15. 母乳を強要する夫に怪しい動き
    6. 16. 逆では? 兵庫県議巡る処分で指摘
    7. 17. SNSわからない 丸川氏発言に驚き
    8. 18. ＜財務省解体デモ＞の動画が大手企業との取引に影響…三崎優太氏が告白「圧力には屈しない」
    9. 19. 国民民主に続き維新もまんまと手玉に取られたか？ 自民、公明が使った“騙しの手口”
    10. 20. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
    1. 1. コウモリ食べて1カ月で53人死亡
    2. 2. BTSにキス 邦人女性に韓出頭要請
    3. 3. カタール航空 飛行中に乗客死亡
    4. 4. 盗まれたクレカで宝くじ当せん
    5. 5. 筑波大生不明 元恋人の判決破棄
    6. 6. 西洋人が精子提供 未婚の母謝罪
    7. 7. 中国で出産体験 3時間で腸が壊死
    8. 8. ウ大統領が衝撃発言「核保有も」
    9. 9. 世界初 宇宙ゴミに15mまで接近
    10. 10. マスク氏 赤字削減せねば米破産
    1. 11. 映画前にCM多すぎ 印で賠償請求
    2. 12. 世界1位YouTuber 闘病生活を告白
    3. 13. ウを猛批判するトランプ氏 なぜ?
    4. 14. 盗作か メーガン妃の番組に批判
    5. 15. 米大統領 台湾侵攻コメントせず
    6. 16. 13人目出産もマスク氏無視? 訴訟
    7. 17. 世界遺産で「黄金トイレ」盗難
    8. 18. Amazon創業者 米紙の方針に介入
    9. 19. 邦人か ミャンマー国境で1人発見
    10. 20. 「地球の肺」アマゾン川で異変
    1. 1. 「トロピカーナ」倒産寸前の危機
    2. 2. 母が衰弱も見て見ぬふり 娘は涙
    3. 3. みずほ貸金庫窃盗は30代女性行員
    4. 4. 「独身税」が導入? 具体的な内容
    5. 5. 「Fラン大学は無意味」は本当?
    6. 6. 初任給30万円「やる気」そぐ恐れ
    7. 7. 独り負け 欧州で進むテスラ離れ
    8. 8. レジで怒鳴る人に謝罪 逆効果?
    9. 9. 退職金2500万 1年で失ったワケ
    10. 10. 瓶コーヒー終了へ 銭湯で衝撃
    1. 11. 資生堂 108億円の最終赤字の衝撃
    2. 12. 日産 内田社長の交代に向け調整
    3. 13. 103万円の壁 打ち切りの舞台裏
    4. 14. 資生堂が赤字 TSUBAKI売却も誤算
    5. 15. スタバ「市民の反対」で出店中断
    6. 16. ルノワール超え コナズ珈琲戦略
    7. 17. バカなじぃじ 初孫誕生1年で懺悔
    8. 18. 日産めぐる報道 菅氏「ひどい」
    9. 19. キットカット 685円から値上げへ
    10. 20. 米転売で丸儲け 農水省の大失態
    1. 1. Amazonセール目前 注目商品は?
    2. 2. 無料版Officeアプリをリリース
    3. 3. JINS メガネにつけるマウス発売
    4. 4. G-SHOCK定番 30周年を祝う復刻版
    5. 5. 【明日から】Amazon スマイルSALEでニューバランスがセール価格に
    6. 6. Amazonセール目前 飲料もお得に
    7. 7. 「侍タイムスリッパ―」最速配信
    8. 8. 太平洋の深海で「異常」見つかる
    9. 9. 首疲れに ヘッドレストを後付け
    10. 10. 「人種差別主義者」を自動的に「トランプ」に変換、米アップルが不具合修正
    1. 11. メルカリハロ 登録者1000万突破
    2. 12. ついに iOS向けフォトショ登場
    3. 13. 姓名「ヌル」数々の問題に遭遇
    4. 14. Windows 11スタートメニュー改良、ドラッグトレイ機能も登場
    5. 15. 最近見つかった「失われた文明」
    6. 16. 楽天モバイル、「iPhone 16e」の価格は11万円～　買い替えプログラムで5.5万円～
    7. 17. 楽天モバイル販促 最大1万P進呈
    8. 18. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正月特別パッケージの注文受付開始
    9. 19. Steam Deckは発売から3年で約400万台売れてハンドヘルドゲーミングPC市場の50％を支配
    10. 20. ソフトバンク、Tポイントに資本参加 - サービス向上にTポイントを活用
    1. 1. 別荘での写真削除…大谷夫妻不穏
    2. 2. 大谷 CM撮影でおむすび19個食す
    3. 3. 986億円後払いの大谷 奇妙な真実
    4. 4. 大谷の「睡眠妨害」に1億ドル
    5. 5. K-1王者の暴力被害 富士の樹海へ
    6. 6. 本田真凜の近影「変わりすぎ」
    7. 7. 朗希の妻を待つ「顔バレ」可能性
    8. 8. 尚弥をPFPから除外すべき 米
    9. 9. 大谷「理想の上司」2位に賛否
    10. 10. 立ったままダウン 衝撃KOの瞬間
    1. 11. 平原綾香&玉置浩二 秘話に感動
    2. 12. 久保と接触し負傷か 誹謗中傷も
    3. 13. NPB 新たに14人がオンカジ利用
    4. 14. ＮＰＢ　７球団１４人のオンラインカジノ利用者　野球賭博など協約に抵触する行為はなし「個別の案件は各球団の対応に」
    5. 15. 世界震撼 日本19歳衝撃ゴラッソ
    6. 16. 首折れるかと…日本でベッツ仰天
    7. 17. 大谷が今季初アーチ 圧巻の一打
    8. 18. なでしこJ アメリカ撃破で初優勝
    9. 19. 吉田正尚が「干される可能性」も
    10. 20. 小野伸二氏「やる」の定義違った
    1. 1. 芸能界の上納「何回か見てます」
    2. 2. 何があった アイドル急逝に絶句
    3. 3. 中村芝翫が愛人と破局 独占告白
    4. 4. 義娘との関係は…百恵さんの現在
    5. 5. 中居氏 遅かれ早かれ消えていた?
    6. 6. 日枝久氏が委員辞任 現在入院中
    7. 7. 斉藤慎二 モザイク処理でTV出演
    8. 8. 谷原 とてもショックな情報知る
    9. 9. 松田聖子 歯科医の夫が大出世か
    10. 10. 中居氏 金スマに最後の差し入れ?
    1. 11. 水ダウ ひょうろく企画に反響
    2. 12. あきらかにあきら&ナナヲが結婚
    3. 13. ミセス大森の怒り投稿 続く疑念
    4. 14. 中居氏 俳優業から遠ざかった訳
    5. 15. ナイツ塙 事務所が休養を報告
    6. 16. お騒がせ女優 真木よう子の現在
    7. 17. 渡邊渚を支えるイケメンの存在
    8. 18. 落語家逮捕 吉本が公表し謝罪
    9. 19. 引退強制か グラドルが衝撃投稿
    10. 20. 中居氏引退で異常事態が続く番組
    1. 1. 10kg減 40代主婦の簡単習慣とは
    2. 2. 1カ月で5kg減量 簡単ダイエット
    3. 3. しゃぶ葉 牛たん食べ放題復活へ
    4. 4. 「アソコがクサい」トイレで解決
    5. 5. 旅行中に消えた友人 2時間後に
    6. 6. 駐車場でドアノブいじる不審女性
    7. 7. 最強すぎる しまむらの大本命鞄
    8. 8. 義母の手作りプレに妻の本音爆発
    9. 9. ユニクロで一目惚れ 絶賛の逸品
    10. 10. 嘘の妊娠で略奪婚 女性の末路
    1. 11. 夜にアポなし訪問 義父の目的は
    2. 12. 「新婦には内緒」新郎発言にあ然
    3. 13. 牛肉半額セールで店員が暴走
    4. 14. 夫の不倫相手がサイコパス 怖い
    5. 15. ノリで3カ月浮気 不測の事態発生
    6. 16. 驚くほど態度が悪かった男性店員
    7. 17. 小学生時代から愛用 共感多数
    8. 18. 「嫁は無料の働き手」義母の本音
    9. 19. 遺伝子に異常 5万人に1人の難病
    10. 20. 実は夜職へ誘導? 凍結アカが反響

    ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

    キャンセル
    ライブドアブログ埋め込みコードを取得
    x