きょう午前、相模原市で乗用車が電柱にぶつかる事故があり、運転手の高齢男性が死亡しました。病気で事故を起こした可能性があるということで、警察が詳しい経緯を調べています。「この付近にいる居住者の方、歩行者の方、離れて下さい」午前11時前、相模原市中央区で「乗用車が電柱にぶつかった」と目撃者から110番通報がありました。警察などによりますと、交差点を走っていた乗用車が道路脇の電柱に衝突して炎上し、運転してい