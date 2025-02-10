埼玉県八潮市の県道陥没事故を受け、国土交通省が大規模な下水処理場と大型下水管のある自治体に要請した緊急点検で、対象の７都府県（埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪、兵庫、奈良）のうち埼玉県を除く６都府県は７日までに、管に異常はなかったと同省に報告した。埼玉県は１０日に報告し、同省が内容を精査している。６都府県の担当者によると、目視による検査の結果、管の腐食など陥没につながる異常は確認されなかった。