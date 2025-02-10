自身のファンだった14歳年下の日本人女性と結婚した俳優イ・ジフンが娘への悲しさをあらわにした。【写真】イ・ジフン＆アヤネさん、「キス5秒前写真」イ・ジフンと日本人妻アヤネさんが運営するYouTubeチャンネルには最近、「母親と愛着形成中のルヒと、妻がうらやましい父親イ・ジフン」というタイトルの動画が公開された。この日、イ・ジフンは愛娘ルヒちゃんを抱いたまま牛乳を飲ませた。アヤネさんがしばらく席を外すとルヒち