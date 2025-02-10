Image: Machine Learning Research at Apple どっかで見覚えが？私たちの回りでは、いろんなロボットが活躍しています。たとえばビルの中の警備ロボや、お掃除ロボ、ヒト型も犬型もあり、モフモフした動物みたいな愛玩ロボも。MacやiPhoneでお馴染みのApple（アップル）には、機械学習を研究する部門「Machine Learning Research at Apple」があり、ここでもロボットを開発しています。動き