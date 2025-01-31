記事のポイント JTIは信頼性と透明性を高める国際的認証制度で、報道の信頼回復に寄与している。政治的課題やソーシャルメディアの台頭がメディアの信頼低下を助長している。JTI基準は、読者と広告主から信頼を得るための重要なツールとして活用されている。 Journalism Trust Initiative（以下、JTI）は、報道の自由と言論の自由を擁護する国際非営利機関「国境なき記者団（Reporters without Borders／以下、RSF）」が主導する、