メディアが直面する自由の制約と倫理的課題

「日本では、ジャーナリストに対する不信感があり、その結果、記者会見やほかの政治的な場へのアクセスを得るために、自己検閲や好意的な報道が行われることがあります。一方、台湾はメディアのエコシステムがかなり二極化していますが、それでもメディアの自由や批判的な報道の余地が多く、視聴者にとってより充実した情報環境を提供しています」(セント・ヒレア氏)。

「台湾ではFacebookやLINEがその好例であり、アメリカやインドネシアではInstagramやTikTokがニュースコンテンツに活用されています。確かに、ニュースやストーリーの捉え方や伝え方が多様になったのはいいことですが、ユーザーがジャーナリズムについて学んでいなかったり、倫理的視点の重要性を理解していなかったりした場合、大きな課題となります」(セント・ヒレア氏)。

「こうしたメディアのビジネスモデルの変化は、ニュースメディアに予算削減を余儀なくさせ、ジャーナリストの雇用減少や報道活動の縮小を招きます。その結果、収益を優先するあまり、リアルな報道よりもクリックを誘う内容が優先される傾向が強まっていきます」(セント・ヒレア氏)。

ミッチ・セント・ヒレア/JTIアジア太平洋代表。報道の自由と透明性を追求する国際的イニシアチブ「Journalism Trust Initiative(JTI)」のアジア太平洋地域代表を務める。JTI基準の普及を通じて、各国メディアが抱える政治的分極化や報道の自由への制約、デジタル時代の課題に向き合うリーダーシップを発揮。特に、透明性報告書を通じた信頼の構築に取り組んでいる。

倫理的で透明性があるジャーナリズム

「メディアのパーパスや、記事の制作体制、ファクトチェックなどの体制、記者編集者に独立性があるか、読者からの声を受ける体制があるかどうか、収益内訳、さらには運営会社(TNLメディアジーン)の株主構成などを含めた、100ほどの必須項目に正確に回答します。項目に対し、答えられない場合や対応できてない場合は認められません。そのため、その項目に関する必要な情報を整理し認識していきます」(高阪氏)。

「国際的な基準、世界中の専門家による包括的なワークショップに基づいたベストプラクティスを手段として活用することが、非常に重要です」(セント・ヒレア氏)。

「私たちのような新興のウェブメディアはオールドメディアと比べて軽く見られることもあります。しかし、もともと厳しい編集体制のなか記事を制作してきました。それを保証するものとして国際的な認証機関に参加することが一助になると考えました。JTI認証への参加にあたって、新たに組織や制度を変えたのではなく、すでにあったものを明文化できたことが大きなメリットとなりました」(高阪氏)。

高阪のぞみ/Business Insider Japan共同編集長、ブランドディレクター。プライスウォーターハウスクーパース コンサルタント(現・日本IBM)にてコンサルタントとして従事の後、編集者に。経済誌「PRESIDENT」や「dancyu」などの編集に携わる。

広告主が安心できるメディア基準

ジェイソン・チャン/台湾ABC(The Audit Bureau of Certification)董事(取締役)。IFABCアジア太平洋地域エグゼクティブチームメンバー。広告主とメディアの橋渡し役として、信頼性の高いメディア環境の構築に尽力。特に、収益源や所有権、コンテンツ制作に関する透明性基準の普及を支援。JTIと広告主の連携強化を進める一方、フェイクニュースや人工的コンテンツの増加による広告主への影響を防ぐ取り組みを推進している。

「人工的なコンテンツやフェイクニュースばかりのメディアは、信頼を失う原因となります。『このメディアは信用できない』と思われ、最終的には広告主へも影響します。こうした状況から、ABCの役割、及びJTI認証との連携は不可欠です。私たちの主な目標は、広告主、広告代理店、出版者が協力し、こうした事態を排除することです」(チャン氏)。

より多くのメディアがJTIに参加するために

「たとえば、マレーシアやタイ、インドネシアでは、バンコクやジャカルタで扱うメディアの多くは英語が得意で、スタッフも多く、透明性レポートを正確に作成できる担当者がいます。しかし、たとえばタイの北東部やインドネシアの東部の地域メディアにおいては、英語で書かれたレポートを記入することが難しい場合もある。一定の英語力はあるが、特に技術的な質問に関しては自信を持っていないことが多い。これは懸念事項の一つです。しかし、私たちはメディアのリソースの問題を深く理解しています。特に小規模なメディアやスタートアップにとって負担が多くならないよう、簡単に採用できるような基準を設けたり、また、透明性レポートの作成において費用や手数料費用がかからないようにしています」(セント・ヒレア氏)。

「市場内で基準がコントロールされていることもあります。たとえば、出版社協会のような組織が、JTIの基準を採用したり、評価を行うことを望まない場合もあります。しかし、このJTIはメディアや市場の基準に取って代わるものではなく、あくまで補完的なものであるということを改めて強調したいです」(セント・ヒレア氏)。

社会的利益へとつなげる

「今後は検索やソーシャルメディアのほかのプラットフォームでも展開していきたいと考えています。理想的には、JTI基準に準拠しているメディアは、アルゴリズムでより高くランク付けされるべきだと考えています」(セント・ヒレア氏)。

「私たちはジャーナリズムの透明性だけでなく、持続可能な社会についても伝えています。ジャーナリズムに関わることや編集ガイドラインを確認することよりも、全員がこれを実践することで、より良い社会を作り出すことができるのです」(チャン氏)。

