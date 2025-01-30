プロレスラーの木村花さん（享年22）の母、木村響子さん（47）と弁護団が29日、東京地方裁判所で「フジテレビ等を被告とする木村花さんの死をめぐる訴訟の状況」について会見を行った。木村花メモリアルマッチ開催「お母さんは1人でフジテレビと戦っているんですよ！」20年に恋愛リアリティーショー「テラスハウス」（Netflix・フジテレビ系）に出演した花さんが、SNSの誹謗中傷を苦に自死した“テラハ事件”。裁判所が証拠物