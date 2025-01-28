海外サッカー、スコットランド1部のセルティックは日本時間27日、所属する日本代表・古橋亨梧選手が、フランス1部のスタッド・レンヌに移籍すると発表しました。古橋選手はFC岐阜でプロデビューを果たすと、18年からはヴィッセル神戸でプレー。3年連続2桁得点を挙げ、21年にセルティックに移籍すると1年目から得点ランキング2位となる12得点で年間ベストイレブンに。22年には27得点で得点王、最優秀選手賞を獲得するなど大活躍のシ