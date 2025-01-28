ロバーツ監督は地区優勝9回、ナ・リーグ制覇4回の実績を誇るドジャースのデーブ・ロバーツ監督は2025年シーズンが3年契約の最終年。監督就任以降、毎年プレーオフに進出し、昨季を含めて2度の世界一を達成した人望もある“名将”。元GMは10年8000万ドル（約123億6100万円）のメジャー監督最高契約を結ぶ可能性を指摘している。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のジム・ボウデン記者は「スプリングトレーニングまで