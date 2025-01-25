兵庫県知事の疑惑を追及していた元県議の竹内英明さんが亡くなりました。自殺とみられています。SNS上に拡散された竹内元県議への誹謗中傷。その真偽を検証します。【写真で見る】取材に応じた、立花孝志氏「社会にも、もう希望が持てない」竹内元県議を追い込んだものは…兵庫県議を務めていた竹内英明さん（50）。兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑などを調べる百条委員会の委員として、斎藤知事を追及してきた。兵庫県 竹内英