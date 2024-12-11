お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきおが、１０日のテレビ朝日系「証言者バラエティアンタウォッチマン！」（火曜・午後１１時４５分）に出演。不仲芸人を本気で説教する一幕があった。この日のゲストはお笑いコンビ「さや香」。ウワサの“不仲説”を本人に迫った。「アンタッチャブル」柴田英嗣が「本人的にはどうなわけ？そのへんは」とたずねると、「さや香」新山は「まぁ、まぁ、まぁ、不仲」と言い、スタジオ