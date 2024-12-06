けさ、群馬県伊勢崎市の県道で、馬と乗用車とぶつかる事故がありました。車の運転手は軽傷でしたが、馬は死にました。きょう午前6時ごろ、伊勢崎市平井町の県道で、通りがかった人から「馬と車の交通事故」と110番通報がありました。警察が駆けつけたところ、茶色い馬が1頭、道路上に倒れて死んでいたということです。警察によりますと、現場は片側1車線の直線道路で、馬は走ってきた乗用車に向かって道路を逆走してきて、直前で道