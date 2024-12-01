巨人ファンフェスタで新入団選手11人がお披露目された【写真：小池義弘】フルカウント

巨人新人22歳の浦田俊輔にX驚き「なんだこのイケメンは…」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 巨人にドラフト2位で入団した浦田俊輔が30日、ファンフェスタに登場した
  • ユニホーム姿を見たファンからは、爽やかな風貌に注目する声が殺到した
  • 「誰このイケメンと思ったら九産のショートの子か」などの声が上がった
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