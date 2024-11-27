動画で声明を発表するイスラエルのネタニヤフ首相（イスラエル政府提供・AP＝共同）【ワシントン、エルサレム共同】バイデン米大統領は26日、イスラエルレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラの戦闘を巡り、イスラエルレバノン両政府が停戦に合意したと発表した。イスラエルヒズボラは昨年10月以降、国境を挟んで交戦。イスラエル軍は今年9月末にレバノン南部に地上侵攻していた。合意が履行され、中東地域の緊張緩和につな