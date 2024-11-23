NHKの中川杏奈アナ Smart FLASH

炎上したNHK・中川安奈アナ 局内の意外な評判「よくも悪くも…」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 服装を巡る炎上があったNHKの中川安奈アナについてFLASHが伝えた
  • NHK関係者は局内での評判として、「イマドキ社員」という印象だと言及
  • 「よくも悪くも、NHKらしさをぶち壊してくれる女性職員たち」と話した
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