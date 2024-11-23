タレントのヒロミと俳優・小泉孝太郎がＭＣを務める日本テレビバラエティー情報番組「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」（土曜・午前１０時半）が２３日、放送された。番組冒頭で小泉が「最近この番組で『どっち派論争』になる」と紹介。唐揚げにレモンをかける小泉、かけないヒロミ。あんこはヒロミはつぶあん、小泉はこしあんと伝え、「ことごとくヒロミさんと逆なんですよ」と小泉は首をかしげた。そして「試