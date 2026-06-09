タレントのヒロミ（61）が、9日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に生出演。あまりの寝つきの良さに家族から心配されていると語った。【写真】「お顔が似てる」松本伊代＆ヒロミ＆息子たちの“顔出し”家族4ショットこの日番組では、日本人の5人に1人が何らかの問題を抱えていると言われる“睡眠”について特集。今月から医療機関が「睡眠障害内科」「睡眠障害小児科」などを掲げることができるようになったことを紹介